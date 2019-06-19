Минобороны: старший лейтенант каким был, таким и остался

В Минобороны России опровергли информацию, появившуюся в отдельных СМИ, о якобы планируемом изменении порядка присвоения воинского звания «старший лейтенант».



«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется.



Порядок присвоения очередного воинского звания установлен статьей 22 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237.



Данной статьей определено, что военнослужащему для присвоения воинского звания «старший лейтенант» установлен срок 3 года прохождения военной службы в воинском звании «лейтенант».



В то же время, пунктом 4 данной статьи определено, что для военнослужащих, окончивших военно-учебное заведение по очной форме обучения с пятилетним сроком и выше, устанавливается срок военной службы в воинском звании «лейтенант» 2 года.



Абсолютное большинство высших учебных заведений Минобороны России сегодня готовит выпускников по программам специалитета с пятилетним обучением. В период обучения все курсанты вузов Минобороны России являются действующими военнослужащими и на них распространяются предусмотренные законодательством соответствующие права и обязанности. Поэтому выпускники военных вузов получают воинское звание «старший лейтенант» через 2 года после его окончания.



В свою очередь студенты, окончившие военные учебные центры при гражданских вузах по программам подготовки офицеров приобретают статус военнослужащего только по окончанию учебного заведения и присвоения первого воинского звания «лейтенант». Поэтому у них срок прохождения военной службы в воинском звании «лейтенант» составляет 3 года.



