Стелс-беспилотник США сбили старой советской ракетой

Йеменские мятежники-хуситы при поддержке иранских сил сбили разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат США. Об этом говорится в заявлении Центрального командования американских ВС.

Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США был уничтожен советской зенитной ракетой, выпущенной из зенитной системы "Куб" разработки 60-х годов прошлого века. Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона.

"Как мы полагаем, ракетой класса "земля-воздух" SA-6. Высота взаимодействия указывала на улучшение потенциала хуситов, который, как мы оцениваем, был достигнут с иранской помощью", - отметили в ведомстве.

По сообщениям местных СМИ, за секунду дрон превратился в пылающий шар и груду металлолома. При этом производители беспилотника ранее заверяли, что он обладает "стелс-технологиями" и буквально "неуловим".