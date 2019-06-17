Эффектное видео использования ударными вертолетами Ми-24П ВКС России тактического приема, получившего название "огневая карусель", появилось в Сети. Материал опубликован порталом "Военное обозрение".

Суть тактического приема: несколько вертолетов становятся на круг и по очереди обстреливают объект или участок местности. На видео работают шесть "вертушек". Корректировку огня ведут с земли.

В подписи к видеоролику сообщается, что события на кадрах происходили в ноябре 2015 года. Ролик демонстрирует операцию против боевиков с применением российских ударных вертолетов Ми-24П.



