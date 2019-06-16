Видео: в Ливии произошел бой между двумя советскими танками
16 июня 2019, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
Видеоагентство Ruptly опубликовало запись столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
По данным РИА Новости, Т-55 правительства национального согласия Ливии сумел подбить выстрелом однотипную боевую машину, использовавшуюся подразделениями Ливийской национальной армии.
Один из снарядов попал в борт танка. После этого из люка повалил черный дым. Кроме того, на опубликованных агентством видеокадрах также видны вооруженные базуками и винтовками люди.
Напомним, в начале июня в Ливии был подбит новейший броневик Mbombe, принадлежавший армии маршала Халифы Хафтара. Автомобиль рекламировался как одна из самых защищенных машин в мире.