Видео: в Ливии произошел бой между двумя советскими танками

Видеоагентство Ruptly опубликовало запись столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.

По данным РИА Новости, Т-55 правительства национального согласия Ливии сумел подбить выстрелом однотипную боевую машину, использовавшуюся подразделениями Ливийской национальной армии.

Один из снарядов попал в борт танка. После этого из люка повалил черный дым. Кроме того, на опубликованных агентством видеокадрах также видны вооруженные базуками и винтовками люди.

Напомним, в начале июня в Ливии был подбит новейший броневик Mbombe, принадлежавший армии маршала Халифы Хафтара. Автомобиль рекламировался как одна из самых защищенных машин в мире.



