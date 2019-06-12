Российские истребители будут пилотировать летчицы

В Военно-космических силах РФ не исключают, что первые российские девушки, начавшие обучение на военных летчиц, будут пилотировать истребители. Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"Мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где лучше смогут себя проявить. Если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим", - сказал он.

Заместитель главнокомандующего ВКС подчеркнул, что специальные испытания на пригодность летчиков, которые предстоит пройти новобранцам, помимо прочего, включают в себя также проверку психологических и когнитивных качеств.