Журналисты американского военно-политического издания The National Interest охарактеризовали стоящий на вооружении России береговой ракетный комплекс "Утес" как убийцу американских кораблей в Крыму.

Советский береговой стационарный комплекс "Утес" с крылатыми ракетами П-35Б был принят на вооружение во времена СССР - в 1972 году. Ракета П-35Б предназначалась для работы по крупным надводным целям.

Обозреватель отмечает, что комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав РФ,и стал современным инструментом сдерживания от вторжения со стороны Черного моря.

Эксперты американского издания убеждены, что «Утес» представляет собой грозное оружие, способное поражать цели на расстоянии в 300 метров. Чтобы вывести из строя один, например, фрегат, хватит одной ракеты П-35Б.