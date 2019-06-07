РФ начнет поставки С-400 в Турцию через два месяца
7 июня 2019, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]
Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 на территорию Турции с территории Российской Федерации начнутся через два месяца. Об этом сегодня заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Все в порядке, я надеюсь, что месяца через два начнем уже поставки", - сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Слова Чемезова подтверждает и вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, работа идет даже с опережением сроков. Доставка, сборка и наладка зенитных ракетных комплексов будут сделаны за лето.