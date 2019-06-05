Новейшие авианосцы США оказались несовместимы со стелс-истребителями F-35

Атомный авианосец класса Ford John F. Kennedy американских ВМС оказался несовместим с истребителями F-35. Конгресс США хочет запретить принятие на вооружение следующего корабля подобного класса. Business Insider: F-35 является худшим образцом вооружения США

По данным издания The Drive, проблемы с полетами F-35 могут быть связаны с электромагнитными катапультами (EMAILS): система должна быть мощнее, однако EMAILS не способны разогнать F-35 до необходимой скорости.

Корабль, о котором идет речь, достраивается на верфи Ньюпорт Ньюс в Вирджинии. На днях на палубу была установлена 588-тонная надстройка-"остров". Эта операция знаменует 90-процентную готовность авианосца.

Напомним, ранее АН сообщали, что американский интернет-портал Business Insider назвал военный стелс-истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии Соединенных штатов Америки вооружения.