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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Армия

Группе офицеров Вооруженных сил РФ присвоены высшие воинские звания

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и первый заместитель министра обороны Аркадий Бахин повышены в воинских званиях. Сообщение об этом размещено на портале правовой информации.

  В соответствии с документом, Бахину и Герасимову присвоены звания «генерал армии». Кроме того, генеральское звание (генерал-майор) присвоено руководителю информационной структуры Минобороны РФ Игорю Конашенкову.
Тем же указом повышены в званиях командующий войсками Западного военного округа Анатолий Сидоров (до генерал-полковника), командующий Северным флотом Владимир Королев (до адмирала), первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ Леонид Суханов (до вице-адмирала) и ряд других высших офицеров.

НС

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