Группе офицеров Вооруженных сил РФ присвоены высшие воинские звания

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21 февраля 2013, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и первый заместитель министра обороны Аркадий Бахин повышены в воинских званиях. Сообщение об этом размещено на портале правовой информации.

В соответствии с документом, Бахину и Герасимову присвоены звания «генерал армии». Кроме того, генеральское звание (генерал-майор) присвоено руководителю информационной структуры Минобороны РФ Игорю Конашенкову.

Тем же указом повышены в званиях командующий войсками Западного военного округа Анатолий Сидоров (до генерал-полковника), командующий Северным флотом Владимир Королев (до адмирала), первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ Леонид Суханов (до вице-адмирала) и ряд других высших офицеров.



