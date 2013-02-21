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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Армия

Первому морскому лорду Британии устроили экскурсию на АРК "Пётр Великий"

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.mil.ru
Фото с сайта www.mil.ru

Сотрудничество между ВМС России и Великобритании обсудили в Архангельске в Штабе морских сил северного моря первый морской лорд Соединенного Королевства адмирал Марк Стэнхоуп и командующий СФ РФ вице-адмирал Владимир Королев. 

 На Северный флот Стэнхоуп прибыл во главе целой делегации британских ВМС.

"Северный флот и Военно-морские силы Великобритании связывает долгая история плодотворного военно-морского партнерства. В новейшей истории России корабли Северного флота 10 раз посещали английские порты, в том числе Ливерпуль, Портсмут, Фаслейн и Плимут", - напомнил командующий Северным флотом во время встречи, предала пресс-служба Западного военного округа.

Гости из Великобритании посетили тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и атомную подводную лодку "Пантера". Увиденное впечатлило.

Это не первый визит адмирала Марка Стэнхоупа на Северный флот, ранее, в 2012 году, как писали "АН", он принимал участие в праздновании 70-летия конвоя "Дервиш" в Архангельске.

ЛБ

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