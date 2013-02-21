Шойгу распорядился сделать все для помощи военным, пострадавшим от взрыва

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21 февраля 2013, 11:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы Минобороны РФ с сайта www.mil.ru

Выделить спецборт Минобороны для транспортировки раненых военнослужащих в сопровождении бригады военных медиков в Москву, в Центральный военный клинический госпиталь им. А.А.Вишневского распорядился Сергей Шойгу.

Об этом в четверг сообщает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации. "АН" писали, что в Ростовской области на полигоне "Кадамовский" офицер погиб при проведении занятий, ранены двое военнослужащих контрактной службы.

Напомним, накануне на полигоне "Кадамовский" при выполнении учебно-боевых стрельб из гранатомета произошел взрыв гранаты. В результате офицер скончался в процессе оказания первой медицинской помощи. Еще двое военнослужащих контрактной службы получили ранения различной степени тяжести и были оперативно доставлены в Ростовский военный клинический госпиталь, где им была оказана необходимая первоначальная медицинская помощь.