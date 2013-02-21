Шойгу: на юго-западе сконцентрированы угрозы нацинтересам России

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21 февраля 2013, 10:48 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото пресс-службы Минобороны РФ с сайта www.mil.ru

Рабочий визит в Севастополь совершил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу накануне. Там он провел запланированные переговоры со своим коллегой - Министром обороны Украины Павлом Лебедевым.

Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации МО РФ.

В ходе совместной работы стороны обсудили состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества двух стран, проблемные вопросы Черноморского флота, в частности, обновление его корабельного состава и вооружения, социальные аспекты службы российских моряков в Севастополе.

В ходе визита глава российского военного ведомства прибыл на флагман Черноморского флота - гвардейский ракетный крейсер "Москва".

Генерал армии Сергей Шойгу совершил обход корабля, заслушал доклад командующего флотом вице-адмирала Александра Федотенкова о месте дислокации, структуре и задачах флота и наградил медалью Ушакова офицеров, мичманов и старшин, наиболее отличившихся на межфлотском учении ВМФ в Средиземном море.

Выступая перед экипажем корабля, Министр обороны России особо подчеркнул, что "Черноморский флот защищает интересы России на юго-западном направлении, на котором сконцентрированы наиболее существенные угрозы нашим национальным интересам".

"Флот способен выполнять задачи в любых районах Мирового океана, важных для наших национальных интересов, и таким районом в настоящее время является Средиземное море", - сказал глава МО РФ, оценивая возможности Военно-Морского Флота России в целом.

Министр обороны России посетил также отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота.