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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Армия

Служба в армии может ждать студентов военных кафедр

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Похоже, что служба в российской армии во время летних каникул может ждать студентов военных кафедр. С таким предложением к Министерству обороны выступили ректоры нескольких продвинутых  российских вузов.
 
Для студентов, обучающихся на военных кафедрах российских ВУЗов, предполагается ввести срочную службу в армии на девять месяцев по три месяца в год, студенты будут отправляться в военные части в каникулярное время.
 
Три недостающих месяца, сообщают Интернет-СМИ, до годичного срока службы будут засчитываться за счет обучения на военной кафедре. 
ЕП

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