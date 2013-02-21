Служба в армии может ждать студентов военных кафедр

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21 февраля 2013, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Похоже, что служба в российской армии во время летних каникул может ждать студентов военных кафедр. С таким предложением к Министерству обороны выступили ректоры нескольких продвинутых российских вузов.

Для студентов, обучающихся на военных кафедрах российских ВУЗов, предполагается ввести срочную службу в армии на девять месяцев по три месяца в год, студенты будут отправляться в военные части в каникулярное время.

Три недостающих месяца, сообщают Интернет-СМИ, до годичного срока службы будут засчитываться за счет обучения на военной кафедре.