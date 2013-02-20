К внезапной проверке боеспособности войск ЦВО привлекли десантников

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20 февраля 2013, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр телеканала "Звезда"

В рамках проведения Генштабом ВС РФ внезапной проверки боевой готовности и боеспособности объединений и соединений Центрального военного округа к отработке практических задач привлечено одно из соединений Воздушно-десантных войск.

С этой целью в оперативное подчинение командующему Объединенного стратегического командования «Центр» был передан парашютно-десантный полк, дислоцированный в Иваново.

В соответствии с замыслом проверки, личный состав полка был поднят по тревоге и со штатным вооружением совершил марш на аэродром погрузки, после чего самолетами военно-транспортной авиации была осуществлена переброска военнослужащих и техники в назначенный район Уральского региона (аэродром Шагол). В переброске войск и техники было задействовано 20 военно-транспортных самолетов. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.

Накануне в ходе марша своим ходом на один из полигонов ЦВО десантниками отрабатывались вопросы жизнеобеспечения на привалах и остановках, вводные по отражению нападения условного противника и ориентирования в незнакомом районе.

После совершения марша военнослужащие ВДВ отработали ряд практических задач по ведению боевых действий в труднопроходимой местности с выполнением учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.

В проверке боеготовности войск ЦВО принимают участие около 7 тыс. военнослужащих, несколько сотен единиц военной техники и около 40 летательных аппаратов различного назначения.

"АН" писали, что внезапная проверка боевой готовности и боеспособности такого масштаба проводится по указанию Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу впервые за последние 20 лет. В дальнейшем подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.