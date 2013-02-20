Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

К внезапной проверке боеспособности войск ЦВО привлекли десантников

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр телеканала "Звезда"
Кадр телеканала "Звезда"

В рамках проведения Генштабом ВС РФ внезапной проверки боевой готовности и боеспособности объединений и соединений Центрального военного округа к отработке практических задач привлечено одно из соединений Воздушно-десантных войск.

С этой целью в оперативное подчинение командующему Объединенного стратегического командования «Центр» был передан парашютно-десантный полк, дислоцированный в Иваново.

В соответствии с замыслом проверки, личный состав полка был поднят по тревоге и со штатным вооружением совершил марш на аэродром погрузки, после чего самолетами военно-транспортной авиации была осуществлена переброска военнослужащих и техники в назначенный район Уральского региона (аэродром Шагол). В переброске войск и техники было задействовано 20 военно-транспортных самолетов. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.

Накануне в ходе марша своим ходом на один из полигонов ЦВО десантниками отрабатывались вопросы жизнеобеспечения на привалах и остановках, вводные по отражению нападения условного противника и ориентирования в незнакомом районе.

После совершения марша военнослужащие ВДВ отработали ряд практических задач по ведению боевых действий в труднопроходимой местности с выполнением учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.

В проверке боеготовности войск ЦВО принимают участие около 7 тыс. военнослужащих, несколько сотен единиц военной техники и около 40 летательных аппаратов различного назначения.

"АН" писали, что внезапная проверка боевой готовности и боеспособности такого масштаба проводится по указанию Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу впервые за последние 20 лет. В дальнейшем подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

ЛБ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан