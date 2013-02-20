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20 февраля 2013, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы Минобороны РФ с сайта www.mil.ru

На военном аэродроме в Ростове-на-Дону первые после сборки полеты совершают боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор", поступившие в соответствии с Гособоронзаказом в войска Южного военного округа на прошлой неделе.

До конца февраля их примут уже на авиабазе армейской авиации, дислоцированной в Краснодарском крае.

Плановые полеты "Аллигаторов" по программе боевой подготовки запланированы на начало марта. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Боевые машины были изготовлены на авиапредприятии "Прогресс" в Приморском крае. В донскую столицу их переправили в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации. В Ростове-на-Дону была произведена окончательная сборка вертолетов.

В 2013 году в соответствии с Гособоронзаказом на авиабазы ЮВО поступит более 40 современных и модернизированных образцов армейской, транспортной и штурмовой авиации - боевые ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", многоцелевые транспортные вертолеты Ми-26Т, вертолеты Ми-35М, модернизированные Ми-8АМТШ. Кроме этого, в авиасоединения командования ВВС и ПВО поступят новейшие и модернизированные самолеты Су-25СМ3, Су-30М2, Су-34.