Шойгу объявил о проверке боеготовности Центрального военного округа

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19 февраля 2013, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке боеготовности Центрального военного округа. Такое масштабное мероприятие проводится впервые за последние 20 лет.

По данным военного ведомства, в ходе проверки боеготовности в действиях принимают участие около 7-ми тысяч военных, несколько сотен единиц военной техники и авиации. По распоряжению главы Минобороны, подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

Первая за 20 лет проверка боеготовности проводится Генштабом ВС РФ.