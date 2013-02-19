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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Шойгу объявил о проверке боеготовности Центрального военного округа

19 февраля 2013, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке боеготовности Центрального военного округа. Такое масштабное мероприятие проводится впервые за последние 20 лет.

По данным военного ведомства, в ходе проверки боеготовности в действиях принимают участие около 7-ми тысяч военных, несколько сотен единиц военной техники и авиации. По распоряжению главы Минобороны, подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

Первая за 20 лет проверка боеготовности проводится Генштабом ВС РФ. 

ИЧ

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