В ФСБ и военной разведке могут заменить собак на боевых мышей?

//Армия

19 февраля 2013, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ во вторник пишут, что в ФСБ и военной разведке (ГРУ) могут заменить служебных собак на боевых мышей, это касается только обнаружения взрывчатых веществ, задержаний предполагаемых преступников это не касается.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источник в Генштабе, мыши будут обнаруживать взрывчатые вещества и боеприпасы, а также людей в скрытых (подвальных) помещениях. Первые испытания способностей мышей будут, как планируется, проведены весной 2013г.

Интересно, что способности мышей активно используют в армии Израиля.