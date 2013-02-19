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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

В ФСБ и военной разведке могут заменить собак на боевых мышей?

19 февраля 2013, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ во вторник пишут, что в ФСБ и военной разведке (ГРУ) могут заменить служебных собак на боевых мышей, это касается только обнаружения взрывчатых веществ, задержаний предполагаемых преступников это не касается.
 
Как пишут "Известия" со ссылкой на источник в Генштабе, мыши будут обнаруживать взрывчатые вещества и боеприпасы, а также людей в скрытых (подвальных) помещениях. Первые испытания способностей мышей будут, как планируется, проведены весной 2013г.
 
Интересно, что способности мышей активно используют в армии Израиля.
ЕП

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