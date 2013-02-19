В Москве состоялись переговоры глав оборонных ведомств России и Монголии

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19 февраля 2013, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы Минобороны РФ сайта www.mil.ru

В Москве накануне состоялись переговоры главы Минобороны России Сергея Шойгу с министром обороны Монголии Дашдэмберэлом Бат Эрдене, который, как писали "АН", находится в российской столице с официальным визитом.

Руководители оборонных ведомств двух стран обсудили состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов обеспечения региональной и международной безопасности.

Как подчеркнул в ходе встречи генерал армии Сергей Шойгу, "поддержание традиционно дружественных связей между нашими народами и вооруженными силами является одним из внешнеполитических приоритетов России, и минувший год подтвердил устойчивые тенденции нашего активного партнерства".

Большое внимание на переговорах было уделено организации и проведению совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, которые в последнее время носят регулярный характер.

Не остались без внимания и другие вопросы сотрудничества в военной сфере.

В частности, состоялось обсуждение вопросов, связанных с обучением граждан Монголии в российских военных вузах.

- Мы готовы оказывать самую действенную помощь в подготовке военных кадров для вооруженных сил Монголии в военно-учебных заведениях Минобороны России, – заявил генерал армии Сергей Шойгу, передает Управление пресс-службы и информации МО РФ.

Будет продолжено сотрудничество и на таком направлении совместной деятельности, как обучение монгольских детей в суворовских или кадетских училищах.

В свою очередь, министр обороны Монголии Дашдэмберэл Бат Эрдене подтвердил, что "в настоящее время более 60% монгольских граждан, проходящих военное обучение за рубежом, приходится на Россию".

Отметив огромную роль СССР в разгроме японских милитаристов на Халхин-Голе, Дашдэмберэл Бат Эрдене предложил российской стороне совместно отметить в 2014 году 75-ю годовщину этого события.

Руководитель военного ведомства Монголии также подчеркнул, что это его первый визит за рубеж в качестве министра обороны.

- Я хотел начать свои зарубежные визиты с самого верного друга Монголии – Российской Федерации, – заявил он.