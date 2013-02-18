СМИ снова заговорили о том, что Сердюков может стать обвиняемым в уголовном деле

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18 февраля 2013, 06:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

СМИ снова заговорили о том, что Анатолий Сердюков может стать обвиняемым в уголовном деле, экс-главе Минобороны Анатолию Сердюкову могут предъявить обвинения по двум статьям Уголовного Кодекса РФ.

О возможном сюжете развития событий пишет утром в понедельник " Независимая Газета " со ссылкой на свой источник.Издание предполагает, что следствие предъявит обвинения Сердюкову на этой неделе.

В вину Сердюкову могут вменить мошенничество, совершенное в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Обвинение Сердюкова коснется и мужа его сестры, Валерия Пузикова, который, предвидя ход событий, по данным издания, предусмотрительно выехал за пределы Росссии.Кроме того, Россию покинули и две однокурсницы ( а позже - коллеги ) близкой знакомой и ранее подчиненной Сердюкова Евгении Васильевой, которая находится под домашним арестом.

Издание располагает сведениями, что по данным аудиторов Счётной Палаты Валерия Богомолова и Александра Пискунова, выступивших на закрытом заседании думского комитета по обороне, только в 2012 году в Минобороны выявлены финансовые нарушения на сумму более 117 млрд. руб, что касается почти каждого десятого рубля, выделенного на оборону России.