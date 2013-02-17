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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Начальник Генштаба ВС России совершил официальный визит в Армению

17 февраля 2013, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта Минобороны РФ www.mil.ru
Фото с сайта Минобороны РФ www.mil.ru

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Герасимов совершил официальный визит в Республику Армения.

Во время пребывания в Армении генерал-полковник Валерий Герасимов посетил в Гюмри 102-ю российскую военную базу, где проверил организацию боевой подготовки, состояние учебно-материальной базы и инфраструктуры соединения, условия службы и быта военнослужащих.

В соответствии с программой официального визита руководитель российского Генштаба был принят президентом Армении Сержем Саргсяном, а также провел переговоры с министром обороны Сейраном Оганяном и начальником Генштаба ВС страны генерал-полковником Юрием Хачатуровым. Об этом сообщило Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе совместной работы стороны рассмотрели состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности в Закавказье и обсудили направления взаимодействия по поддержанию мира и стабильности в регионе.

На всех встречах была отмечена позитивная динамика в укреплении сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран и высказана обоюдная заинтересованность в его дальнейшем развитии.

 

ЛБ

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