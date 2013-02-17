Глава Минобороны Монголии с военной делегацией прибыл в Москву

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17 февраля 2013, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Москву с официальным пятидневным визитом в воскресенье прибывала военная делегация Монголии во главе с министром обороны Дашдэмберэлом Бат Эрдене.

Программой мероприятий предусмотрено проведение переговоров с главой Минобороны России генералом армии Сергеем Шойгу, в ходе которых руководители оборонных ведомств двух стран обсудят состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов обеспечения региональной и международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

Программой визита также предусмотрено посещение 5-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа (п. Алабино, Московская область), где монгольская военная делегация ознакомится с учебно-материальной базой, организацией боевой подготовки, условиями службы и быта военнослужащих соединения.