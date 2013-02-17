Минобороны России отогреет замерзающих жителей поселка Тикси

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17 февраля 2013, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы Минобороны РФ с сайта www.mil.ru

Временно расселить жителей поселка Тикси, имеющих малолетних детей, в ведомственных квартирах ФКГУ "Востокрегионжилье" МО РФ в микрорайоне Тикси-3 поручил накануне министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Это решение было принято главой оборонного ведомства после обращение Президента Республика Саха Егора Борисова об оказании помощи данной категории жителей поселка Тикси Булунского района в связи с технологическим сбоем в работе систем тепло- и водоснабжения этого поселка. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне в п. Тикси 10 бригадами ГУП ЖКХ РС(Я) завершены аварийно-спасательные работы в 29 квартирах 6-ти жилых домов и частично - в 6 квартирах 6 жилых домов. Кроме этого, работы ведутся в 9 домах поселка.

Отметим, что в воскресенье в Тикси минус 42 градуса.