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16 февраля 2013, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Российский "Рубин" и итальянская компания снова будут создавать и продвигать на рынок третьих стран малую дизельную подводную лодку S-1000, разработка которой была заморожена ранее.

Разработка этого проекта началась в середине 2000-х годов при главнокомандующем ВМФ России адмирале Владимире Масорине. Однако при следующем главкоме адмирале Владимире Высоцком этот проект заморозили. Сейчас Россия и Италия реанимировали проект.



«Рубин» уже давно и продуктивно работает с итальянской компанией Fincantieri, разрабатывая этот проект. Нам удалось сформировать технически проработанное предложение, которое за счет удачного сочетания наиболее современного европейского оборудования и российского опыта проектирования позволило предложить компактную, современную лодку небольшого водоизмещения», — рассказал заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов, сообщает ria.ru.



