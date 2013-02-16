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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Россия и Италия снова "взялись" за малую подлодку

16 февраля 2013, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Российский "Рубин" и итальянская компания снова будут создавать и продвигать на рынок третьих стран малую дизельную подводную лодку S-1000, разработка которой была заморожена ранее.

 Разработка этого проекта началась в середине 2000-х годов при главнокомандующем ВМФ России адмирале Владимире Масорине. Однако при следующем главкоме адмирале Владимире Высоцком этот проект заморозили. Сейчас Россия и Италия реанимировали проект.


«Рубин» уже давно и продуктивно работает с итальянской компанией Fincantieri, разрабатывая этот проект. Нам удалось сформировать технически проработанное предложение, которое за счет удачного сочетания наиболее современного европейского оборудования и российского опыта проектирования позволило предложить компактную, современную лодку небольшого водоизмещения», — рассказал заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов, сообщает ria.ru.

НС

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