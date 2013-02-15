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15 февраля 2013, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

В предстоящую среду на оперативное совещание ВПК Дмитрий Рогозин вызовет всех "ответственных лиц" для определения степени их "ответственности" за срыв программы по утилизации боеприпасов и организацию надлежащей работы в текущем году.

"Утилизацией должны заниматься предприятия-изготовители боеприпасов, а не "конторы Никанора", - написал в своем Twitter вице-премьер комментируя известие о том, что, как писали "АН" вчера, выявлены нарушения на 1,6 млрд руб при утилизации вооружения.

"Утилизация боеприпасов должна быть промышленной, с извлечением возвратного потенциала, а не методом подрыва, как было раньше. Поручаю Федеральной службе РФ по оборонному заказу (Рособоронзаказу) взять ситуацию на постоянный контроль", - сообщил Дмитрий Рогозин.