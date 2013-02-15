Индия делает ставку на совместные новинки

//Армия

15 февраля 2013, 11:32 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

На состоявшейся с 6 по 10 февраля в индийском Бангалоре IX Международной авиационно-космической выставке AERO INDIA 2013 Россия продемонстрировала основному зарубежному покупателю целый спектр новинок боевой авиации и систем ПВО, надеясь на дальнейшее расширение сотрудничества.

Индия по-прежнему уверенно лидирует среди импортеров российской продукции военного назначения: по экспертным данным, доля произведенных в России изделий, используемых в индийских вооруженных силах, в настоящее время достигает 70%, а только в 2012 году страна закупила их на сумму более $3 млрд. Не стоит в стороне от этого процесса и Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (КАО), которой первой в России удалось подписать с Индией долгосрочный 5 летний контракт на поставку и обслуживание изделий военно-технического назначения.

«Среди зарубежных партнеров Индия продолжает оставаться для нас основным приоритетом: мы намерены расширять сотрудничество с ней по самым разным направлениям, — констатирует генеральный директор Корпорации «Аэрокосмическое оборудование» Юрий Заплаткин. — В этой связи выставка в Бангалоре — хорошая возможность «сверить часы» и понять, какие нам необходимо сделать акценты в производстве для того, чтобы сотрудничество стало еще более успешным» В Бангалоре «Рособоронэкспорт» представил целую гамму новейших изделий военно-технического назначения, которая может заинтересовать страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В их числе — учебно-боевой Як 130, топливозаправщик Ил 78 МК 90, военно-транспортный Ил 76 МД 90 А, многоцелевой самолет-амфибия Бе 200, вертолеты Ми 35 М, Ми 26 Т2, Ка 31 и Ка 226 Т, а также многие другие новейшие образцы продукции российского авиапрома, включая технические средства обучения и авиационные средства поражения. Кроме того, Россия продемонстрировала широкий спектр надежных систем ПВО, начиная от уже хорошо известных на рынке ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э» и завершая новейшей ЗРС «Антей 2500». А «Вертолеты России», кроме уже названных машин, показали в Бангалоре и ударный вертолет Ми 28 НЭ, предназначенный для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также живых сил противника и малоскоростных воздушных целей.

Несмотря на то что сотрудничество в сфере ВТС с Индией у России развивается вполне успешно (на конец декабря прошлого года портфель заказов из этой страны составил более $7 млрд), конкуренция за индийские контракты на мировом рынке идет очень жесткая. Стоит напомнить, что в прошлом году России не удалось победить в тендерах на поставку 126 истребителей и 15 тяжелых вертолетов: первый выиграл французский концерн Dassault Aviation с машиной Rafale, а второй — американский CH 47F. Почему проиграли?

Одной из причин, по мнению экспертов, является то, что трендом последнего времени даже в ВВС стало возросшее внимание к созданию комфортных условий для летчиков, а наши машины, имея отличные боевые и летные характеристики, этим зачастую похвастать не могут… Вместе с тем Россия сдавать своих позиций в Индии не намерена и совсем скоро примет участие в тендере ВМС Индии на поставку морских вертолетов с машиной Ка 226, которая тоже были показана в Бангалоре. Кроме того, интенсивно идут переговоры о модернизации противолодочных вертолетов Ка 28 и поставке партии Ми 17 В 5 для нужд МВД Индии. Как подчеркнул руководитель объединенной делегации «Ростехнологий» и «Рособоронэкспорта» Виктор Комардин, «есть и другие привлекательные проекты, причем не только по авиационной тематике». «Надеемся, что общая сумма контрактов по итогам нынешнего года превысит прошлогодний показатель и составит весьма внушительную цифру»,— уверенно заявил он.

Основания для уверенности в том, что ежегодно Индия будет заказывать России продукции ВТС на сумму около $3 млрд, есть. Но дорогу, как известно, осиливает только идущий в ногу со временем — путь ведь тернистый, а конкуренты не дремлют…