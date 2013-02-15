Без договоренности Россия не обсудит с США сокращение ядерных арсеналов

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15 февраля 2013, 11:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта news.day.az

Россия не будет обсуждать с Соединенными Штатами сокращение ядерных арсеналов без договоренности по системе противоракетной обороны. Об этом в пятницу заявил источник в Генштабе Вооруженных сил РФ.

По его словам, инициатива США не отвечает сегодняшним реалиям и ставит своей целью, чтобы Москва смягчила позицию по проблеме ПРО, сообщает газета "Коммерсантъ".

"АН" писали, что США выразили готовность сократить свой ядерный арсенал в одностороннем порядке.