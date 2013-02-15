//Армия
Без договоренности Россия не обсудит с США сокращение ядерных арсеналов
15 февраля 2013, 11:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Россия не будет обсуждать с Соединенными Штатами сокращение ядерных арсеналов без договоренности по системе противоракетной обороны. Об этом в пятницу заявил источник в Генштабе Вооруженных сил РФ.
По его словам, инициатива США не отвечает сегодняшним реалиям и ставит своей целью, чтобы Москва смягчила позицию по проблеме ПРО, сообщает газета "Коммерсантъ".
"АН" писали, что США выразили готовность сократить свой ядерный арсенал в одностороннем порядке.
ЛБ