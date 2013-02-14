Генштаб: призывники не будут участвовать в боевых действия

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14 февраля 2013, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Валерий Герасимов заявил о том, что военнослужащие по призыву по-прежнему не будут принимать участие в боевых действиях и вооруженных конфликтах.

По словам генерала Герасимова, эти задачи будут выполнять только контрактники, передает РИА «Новости». Глава Союза Комитетов Солдатских Матерей России Валентина Мельникова надеется, что военное руководство выполнит свое обещание.

«Речи об участии военнослужащих срочной службы в боевых действиях или вооруженных конфликтах не идет, эти задачи будут выполнять только контрактники», — заявил начальник Генштаба, комментируя сокращение сроков подготовки призывников.

Напомним, 11 февраля 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому призывников смогут отправлять в горячие точки через четыре месяца после начала службы, а не через шесть, как это было ранее.