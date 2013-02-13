Рособоронэкспорт установил рекорд в 2012 году

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13 февраля 2013, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

В 2012 году Рособоронэкспорт установил рекорд по числу заключенных контрактов. Об этом в среду собщил генеральный директор ОАО "Рособоронэкспорт" Анатолий Исайкин, который подвел итоги работы компании за прошедший год.

На пресс-конференции Анатолий Исайкин рассказал, что в 2012 году Россия заключила рекордное количество контрактов на сумму 17,6 миллиарда долларов, тем самым увеличив показатели 2011 года в 2,5 раза.

По его словам, образовалась "очередь" из стран за зенитными ракетными системами С-400 длиною в 20 лет. Также он сообщил, что Россия сейчас ведет переговоры с рядом стран о покупке учебно-боевых самолетов Як-130, некоторые страны хотят купить подлодки "Амур-1500" с анаэробной воздухонезависимой установкой, с другими странами ведутся переговоры по поставкам вертолетов — Ми-35М и Ми-28Н ("Ночной охотник"), еще несколько стран заинтересованы в приобретении вертолетов Ка-52. Однако о каких именно странах идет речь, чиновник не уточнил.

Он также отметил, что продолжается сотрудничество с Ираком, Ираном, Мали, возобновлен диалог с Ливией, не потерян ни один контракт с Египтом. Некоторые контракты с Сирией продолжают выполняться, в основном, это договоры по ремонту техники для различных видов вооруженных сил, но некоторые контракты приостановлены, информацию о них он раскрывать не стал. Продолжаются переговоры с Болгарией и Индией.

Россия продолжает наращивать военно-техническое сотрудничество с Китаем; в 2012 году на Китай пришлось 12% от всего объема поставок "Рособоронэкспорта", что превышает прежние показатели (менее 5%) более чем в два раза.

Кроме того, в страны СНГ доля поставок продукции военного назначения составляет 12% от всего объема продаж "Рособоронэкспорта", тогда как раньше этот объем составлял 5-6%.

Анатолий Исайкин также сообщил, что российско-американское соглашение на поставку в Афганистан вертолетов Ми-171 будет выполнено, несмотря на рекомендации конгресса США не сотрудничать с "Рособоронэкспортом". Он пояснил, что этот договор был заключен между странами именно потому, что "Рособоронэкспорт" рассматривает сотрудничество с Пентагоном в Афганистане как совместную борьбу с терроризмом.