Кто испугался ядерного испытания в КНДР

Испытание Северной Кореей своего ядерного оружия не всколыхнуло и тем более не озаботило весь мир, считает президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Есть определенные силы, которые присвоили себе право объявлять себя международным сообществом и они формируют общественное мнение. «Кому в мире угрожают испытания миниатюрного ядерного устройства? Никакой ядерной и экологической угрозы никто не отмечает», - заявил на пресс-конференции в «Аргументах недели» Леонид Ивашов. «КНДР никто не дал гарантии безопасности, особенно в условиях дискредитации Совета Безопасности ООН, который перестал выполнять свои прямые функции, что страну не атакуют, не организуют там революцию, что бомбить не будут. Поэтому КНДР создаёт ядерное оружие не для агрессии, а как фактор сдерживания. И именно Пхеньян предлагал сделать Корейский полуостров безъядерной зоной.

Американцы на это не пошли, они под боком у КНДР держат тактическое ядерное оружие». Поэтому к вопросу об испытаниях Северной Кореи ядерного оружия Леонид Ивашов усматривает двуличность американской внешней политики. «Я сожалею, что Россия опять сыграла не в свою игру, а подыграла так называемому международному сообществу», - сказал Ивашов.



