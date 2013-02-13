Почему Сирия не ответила Израилю

«Израильский авиаудар по сирийским территориям – это результат борьбы в самом израильском политическом сообществе», - заявил на пресс-конференции в «Аргументах недели» президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Там два подхода: одни считают, что в Сирии нельзя приводить к власти радикальных исламистов, другая политическая сила, которую олицетворяет Нетаньяху, исповедует политику дестабилизации всего региона. То, что Сирия не ответила на этот удар, Ивашов усматривает в этом мудрую политику сирийского руководства, которое выразило политическую позицию, но не ввязалось в силовые действия. С другого ракурса рассматривает вопрос бомбардировки Израилем Сирии эксперт Академии геополитических проблем, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирака в Москве Аббас Халаф Кунфуд. «Удар Израиля по Сирии – это пробный шар для проверки прочности сирийско-иранских союзнических отношений, отношений Хезболла с Сирией, отношений Сирии и России».

Это была разведка боем не только поведения Ирана, Дамаска, реакции США, а также поддержание Израилем своего статуса неподконтрольности мировым правовым нормам, считает Леонид Ивашов.



