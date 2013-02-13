Голодовку объявили 8 семей военных, которые не получили обещанное жилье

Российские военные идут на крайние меры. В Москве бессрочную голодовку объявили восемь семей военных, которые выиграли ранее иски против России и Минобороны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), но обещанного жилья в столице так и не получили.

«Мы просто в отчаянии, перепробовали все способы, но победить чиновничье бездушие и нежелание выполнять законные требования ничем не прошибить. Мы вынуждены защищаться от произвола…», - говорится в письме офицеров министру обороны РФ Сергею Шойгу и президенту России Владимиру Путину. Семьям военнослужащих предложили квартиры в подмосковном Молжаниново, но те отказались, пишет газета «Известия». Сами военные пояснили отказ: в этом районе нет ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, а квартиры до сих пор не оформлены. При этом, по их словам, квартиры в обустроенных районах Москвы у Минобороны имеются, но власти почему-то не хотят их распределять.

Микрорайон Молжаниново на севере Москвы строится и сдается сейчас в авральном порядке. Сами военнослужащие называют его «резервацией на выживание»: кроме высоток-новостроек и старого кладбища там вообще нет никакой инфраструктуры.



Ранее главный судебный пристав России Артур Парфенчиков пообещал, что все военные, у которых есть решение суда о предоставлении им квартир в Москве, въедут в новое жилье уже к апрелю этого года.

Участники голодовки полностью осознают все последствия бессрочной голодовки для своего здоровья и даже жизни, но просто не видят другого выхода.