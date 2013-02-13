Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил Чечню

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил Чеченскую республику. Министр в ходе рабочей поездки побывал в городе Шали и станице Калиновская, там размещены части 58-й армии, которая защищала Южную Осетию летом 2008 года.

Шойгу ознакомился с жилищными условиями и социальной инфраструктурой для военнослужащих. Глава военного ведомства побывал в детском саду и школе, осмотрел тренировочные полигоны и парки военной техники. Министр потребовал от своих подчинённых активнее решать вопросы строительства детских и спортивных объектов в военных городках.

Сергей Шойгу также провёл встречу с главой республики Рамзаном Кадыровым.