Российский большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" под командованием капитана 1 ранга Андрея Кузнецова покинул Сейшельские острова и взял курс в порт Дар-эс-Салам Объединенной Республики Танзании, куда с деловым визитом прибудет 16 февраля.

Первый в новейшей истории России визит российского корабля в Танзанию продлится до 20 февраля, передает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

"АН" писали, что визит моряков Тихоокеанского флота в порт Виктория начался в минувший четверг.

Он совпал с проведением здесь традиционного ежегодного карнавала.

8 февраля официальная делегация экипажа российского корабля приняла участие в открытии карнавала, а члены экипажа - непосредственно в представлениях и шествиях карнавальной программы, которая продолжалась до 10 февраля.

Во время парада тихоокеанцы показали свою строевую выправку, а морские пехотинцы под аплодисменты многочисленных зрителей продемонстрировали приемы рукопашного боя. Всего в праздничной программе приняли участие около 80 российских моряков.

Во время пребывания экипажа БПК "Маршал Шапошников" на Сейшельских островах официальная российская делегация нанесла протокольные визиты к министру внутренних дел и транспорта Республики господину Ж.Моргану, главнокомандующему вооруженными силами бригадному генералу Л. Пайету и посетила морскую базу береговой охраны Сейшел.