Арсенал боеприпасов министерства обороны под Сызранью закроют

«Военный арсенал министерства обороны под Сызранью преобразуют в армейские склады», - сообщил 12 февраля информпортал Сызрани syzran-small.net Мэрия Сызрани более 10 лет требовала от Министерства обороны закрыть армейский арсенал боеприпасов в поселке Сердовино, находящийся в опасной близости от жилых домов.

Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в управлении МЧС Сызрани, в 2002 году на арсенале уже произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого взрывная волна повредила массу жилых домов не только в поселке Сердовино, но и в Юго-Западном микрорайоне Сызрани. Теперь проблема решена: арсенал будет переведен в

безопасное место в окрестностях Сызрани, а его помещения переоборудуют в простой склад для хозяйственных нужд сызранских воинских частей.

Также сообщается, что помещения военного городка в поселке Сердовино перейдут на баланс мэрии Сызрани. Открытым остается вопрос о трудоустройстве более 600 военных и гражданских специалистов, которые останутся без работы после закрытия военного арсенала.