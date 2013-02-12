Глава Минобороны Сергей Шойгу хочет вернуть в армию воспитателей в ближайшее время. Министр не представляет армии без офицеров-воспитателей.

"Однако принципиально важно готовить воспитателей, а не относиться к ним как к "рудименту советского времени", — сказал министр в интервью газете "Комсомольская правда". Он считает, что необходимо не допустить ситуации, когда воспитатель становится "замом по общим вопросам". По мнению Шойгу, воспитатель обязан знать, как живет солдат, чем живет, кто из личного состава курит, кто пьет, какая обстановка у призывников дома. "Он должен уметь работать с душой солдата", — подчеркнул глава военного ведомства.

Готовить офицеров-воспитателей будут, скорее всего, в одном из гражданских вузов или при какой-либо академии.