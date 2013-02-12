Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу создать киберкомандование. Военное ведомство готовится к полномасштабной войне в виртуальном пространстве. Глава Минобороны отменяет не все планы экс-министра Анатолия Сердюкова.

Будущее киберкомандование во многом повторит функции и структуру американского USCYBERCOM — United States Cyber Command, которое подчиняется стратегическому командованию наряду с противоракетной обороной, стратегическими ядерными и космическими силами.

Шойгу на днях поручил главным оперативному управлению (ГОУ), организационно-мобилизационному управлению (ГОМУ) и ряду других подразделений Генштаба завершить проработку создания киберкомандования, пишет газета "Известия".

Идею о создании киберкомандования впервые огласил вице-премьер, отвечающий в правительстве за оборонку, Дмитрий Рогозин в марте 2012 года. Тогда он сообщил, что все документы уже подготовлены, и выразил надежду, что "технический хищник" появится в ближайшее время.

Киберкомандование предлагается сделать главным управлением Минобороны, а не Генштаба, или командованием рода войск наряду с воздушно-десантным или ракетным стратегического назначения (РВСН).

В России уже существует несколько органов противодействия виртуальным угрозам. В МВД это Управление "К", при ФСБ — Центр информационной безопасности.