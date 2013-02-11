Шойгу лишил департамент, возглавлявшийся ранее Васильевой, денежных потоков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лишил департамент имущественных отношений, обросший скандальной славой, возглавлявшийся ранее фигуранткой дела о мошенничестве в "Оборонсервисе" Евгенией Васильевой, права регулировать финансовые потоки от реализации недвижимости военного ведомства.

В конце января Сергей Шойгу внес изменения в приказ №202, подписанный бывшим главой Минобороны Анатолием Сердюковым, "Об утверждении порядка деятельности органов военного управления, воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ при высвобождении недвижимого военного имущества, предназначенного к реализации, и его реализации".

Пункт 19 этого приказа определяет, какое подразделение военного ведомства контролирует деньги, поступающие от реализации недвижимости. Ранее Сердюков поручил контроль департаменту имущественных отношений. Шойгу передал его департаменту финансового обеспечения (ДФО). ДФО не участвует в торговле армейским имуществом, а только администрирует финансовые потоки, пишет газета "Известия".

Изданию стало известно, что именно этот приказпослужил юридической базой для действий департамента имущественных отношений, вызвавших громкий коррупционный скандал. Теперь деньги будут идти мимо них.

Напомним, в связи с делом по "Оборонсервису" Анатолий Сердюков отправлен в отставку. В январе Следственный комитет РФ объединил в одно производство 10 уголовных дел о махинациях с имуществом через холдинг "Оборонсервис". Предварительный ущерб от сделок с недвижимостью составляет около 4 млрд рублей. Обвинения предъявлены Екатерине Сметановой, Максиму Закутайло и Евгении Васильевой.

Следователи также объединили три уголовных дела по фактам хищения компанией "Славянка" средств Минобороны, выделенных на содержание и обслуживание зданий. По этому уголовному делу предварительный ущерб государству составляет более 400 млн. рублей. В рамках уголовного дела предъявлены обвинения Александру Елькину, Андрею Луганскому и Юлии Ротановой.