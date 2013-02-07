В Центральном военном округе солдат будут кормить в буфетах
7 февраля 2013, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
К 1 июля с.г. столовые 16 соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) будут оснащены современными линиями раздачи и охлаждаемыми салат-барами, что позволит организовать питание военнослужащих с элементами буфетного обслуживания.
С этого года новшества планируется внедрить в более 50 соединениях и воинских частях округа, сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
Новое оборудование успешно прошло апробацию в Екатеринбургском соединении железнодорожных войск.
Линии раздачи, рассчитанные на 150 человек и более, оснащены мармитами, предназначенными для поддержания температурного режима пищи.
В конце линии устанавливается охлаждаемый салат-бар, который позволяет составить индивидуальный вариант салата под соусом на любой вкус.
На выбор предлагаются свежие, соленые и маринованные огурцы и томаты, несколько видов капусты, морковь свежая или по-корейски, оливки, маслины, зелень, перец, редис, консервированные фасоль, кукуруза и зеленый горошек, консервы овощные закусочные и др.
Конструктивные особенности линий раздачи обеспечивают поддержание оптимальных температурных режимов выдаваемых холодных закусок, первых и вторых блюд, чая, кофе до окончания выдачи пищи.