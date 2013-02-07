Минобороны РФ: в акватории Японского моря авиация ВВО совершала плановые полеты

7 февраля авиация Восточного военного округа в акватории Японского моря совершала плановые полеты в рамках выполнения мероприятий боевой подготовки. Все вылеты самолетов авиации ВВО строго регламентируются командованием объединения и проводятся под контролем органов управления воздушным движением.

Полеты военной авиатехники фиксируются средствами объективного контроля и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа на сайте Минобороны РФ.

На островах Курильской гряды проводится плановое учение войск ВВО, к которому привлечены пулеметно-артиллерийское соединение, силы и средства истребительной, штурмовой и армейской авиации, корабли Тихоокеанского флота, а также личный состав пограничных частей, дислоцированных в островной зоне.

Сегодня учение вступило в активную фазу. От Тихоокеанского флота в учении задействовано до 5 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Пилоты штурмовой и истребительной авиации в интересах межвидовой группировки совершат более 25 самолето-вылетов.

"АН" писали, что Япония обвинила российские истребители в нарушении воздушного пространства, которые якобы появились сегодня в небе над островом Рисири.