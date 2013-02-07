Отряд кораблей Тихоокеанского флота в четверг совершил плановый деловой заход в порт Викторию. Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" ошвартовался у пирса базы Военно-морских сил Республики Сейшельские острова.

На пирсе моряков-тихоокеанцев встречали представители дипмиссии в республике, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Затем командир отряда кораблей контр-адмирал Владимир Вдовенко нанес протокольный визит министру внутренних дел и транспорта РСО Жоэлю Моргану. Официальную делегацию Тихоокеанского флота принял также командующий Народными силами обороны РСО бригадный генерал Леонард Пайет.

Для экипажа корабля запланированы спортивные соревнования с коллегами из Вооруженных сил РСО, автобусные экскурсии по городу. Кроме этого, корабль посетят представители властных структур Сейшел, соотечественники из российской диаспоры на островах, жители города.

9 февраля тихоокеанцы примут участие в культурной программе ежегодного международного карнавала, который начнется в столице Сейшельских островов Виктории.

Деловой визит отряда кораблей ТОФ на Сейшельские острова завершится 11 февраля.