Оборонные СП обязали не менее 50% комплектующих производить в РФ

Отныне оборонные совместные предприятия с иностранцами должны иметь уровень локализации не менее 50%, заявил первый зампред Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко.

«Были даны соответствующие поручения, и Минпромторг разработал методику, как считать локализацию, какой она должна быть, чтобы считать это совместным производством: не просто прикрутили колеса и бампер, а теперь надо, чтобы не менее 50% комплектующих производилось непосредственно на территории РФ, тогда это можно считать совместным производством на нашей территории», - сказал Харченко, передает ria.ru.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские заводы должны быть готовы к большим заказам со стороны Министерства обороны, так как техника, необходимая для перевооружения армии, будет закупаться за рубежом, только если иссякнут надежды на российские компании.



