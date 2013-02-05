Шойгу поручил в ближайшее время модернизировать самолеты-бомбардировщики Ту-160

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник по итогам совещания с участием руководителей авиационной промышленности в Казани поручил в самое ближайшее время запустить полномасштабные работы по ремонту и модернизации самолетов Ту-160.

На совещании министр обороны потребовал принять меры по безусловному выполнению госконтрактов по ремонту и сервисному обслуживанию самолетов Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.

С холдингом «Вертолеты России» договорились до 1 апреля разработать планы повышения качества и надежности для каждого типа вертолетной техники.

Самолет Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ «Туполева» в 1980-х годах.

«Белый лебедь» стоит на вооружении в российской армии с 1987 года. В составе ВВС РФ сейчас находятся 16 самолетов Ту-160.

«Белый лебедь» - самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет-бомбардировщик, а также самый тяжелый боевой самолет в мире. Ту-160 имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.