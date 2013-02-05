Эксперты: отсутствие топлива для «Мистралей» в России – верхушка айcберга

Вице-премьер Дмитрий Рогозин прав, когда говорит, что французские вертолетоносцы класса «Мистраль» неэффективны для российской армии, считает вице-президент Академии геополитических проблем и капитан 1 ранга в запасе Константин Сивков.

«Поставка «Мистралей» для России – деньги, выброшенные на ветер, - подчеркнул Сивков. - Для того, чтобы функционировали эти два «Мистраля», необходимо провести доработку корпусных конструкций для работы в северных морях, наладить производство специфических масел и горючего, отличных от тех, что приняты в российском флоте. То есть, чтобы они действительно стали представлять хоть какую-то ценность для нашего флота, нужно дополнительно вложить огромные средства».

Сегодня Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве вопросы развития военно-промышленного комплекса, на встрече с журналистами заявил, что, помимо прочего, в России не налажено производство топлива, необходимого для французских вертолётоносцев, один из которых уже строится на верфях во Франции.

Заместитель начальника информационного агентства «Оружие России» Анатолий Цыганок в разговоре с «Ан-Онлайн» рассказал о целом ряде проблем, с которыми столкнется при эксплуатации российский флот.

«К «Мистралям» мы обязаны будем закупать ремонтный комплект, который стоит больших денег. Например, полетит у него двигатель, сколько будет стоить его ремонт или замена? «Мистраль» требует также установки дополнительного вооружения, требует усиливать дополнительно защиту судна. Для него также нужно будет строить отдельный молл», - отметил Цыганок.

По его мнению, французские корабли «были закуплены для того, чтобы проводить морские экскурсии Министерства обороны».