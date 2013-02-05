Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в России нет топлива, подходящего для вертолетоносцев типа "Мистраль". Подходящее топливо для французских вертолетоносцев в нашей стране не производят.

По словам Рогозина, 14-15 февраля пройдут российско-французские консультации по ВТС, на которых российские специалисты поставят вопросы французским коллегам, в том числе с топливом, передает РИА Новости. Вице-премьер, курирующий в правительстве ОПК, считает, что, возможно, будут какие-то специальные приспособления подготовлены российскими химиками для того, чтобы эту проблему снять.

В конце января Дмитрий Рогозин раскритиковал закупку Россией французских вертолетоносцев "Мистраль", решение о приобретении которых принималось Анатолием Сердюковым в тот период, когда он возглавлял министерство обороны России.

"АН "заинтересовались на то время предстоящей сделкой ещё в 2009 году, когда на страницах издания вышел материал "Задует ли в России "Мистраль"?.

Примерная цена военного контракта о закупке Россией четырех французских вертолетоносцев "Мистраль" составляет около миллиарда евро, весной 2011 года заявлял руководитель госкорпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов.

"Аргументы.ру" писали ранее, что контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на постройку двух французских "Мистралей" для ВМФ РФ был подписан в июне 2011 года. Первый корабль должен поступит на вооружение флота в 2014 году, второй — "Севастополь" — в 2015 году.