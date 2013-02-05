Дефицит наградных планок: военным не нравятся новые правила

Директивой заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова военнослужащих обязали пришивать наградные планки на рубашки, свитера и куртки. Военные жалуются на то, что такую форму будет сложно стирать.

Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу, а оформил в виде директивы его заместитель.

Сейчас из-за резкого спроса на планки в армейских магазинах, в ателье и на складах наблюдается их дефицит. При этом повышаются цены: обычно планки стоят несколько сотен рублей , сейчас – около 1,5 тысяч, пишут «Известия».

По мнению целого ряда собеседников «Известий» из числа, как штабных, так и боевых офицером российской армии, нововведение не несет ничего хорошего.



«Меня и моих сослуживцев все это, если честно, очень сильно напрягает. Во-первых, заказать планки стоит денег. Во-вторых, их придется все время отдирать от рубашки перед стиркой, а потом заново пришивать - если постирать рубашку вместе с планкой, ткань на ней порвется, а основа может лопнуть», - сказал один из них.



В то же время в войсковых частях к необходимости пришивать планки отнеслись спокойно, поскольку рубашки и свитера носят редко. «Я хожу постоянно в камуфляже, рубашку, свитер и китель одеваю раз в год, и то по праздникам. Все пришил, висит и не мешается. В любой момент одел рубашку, свитер или китель и пошел», - сказал один из военнослужащих.



