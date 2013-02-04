Путин произвёл кадровые изменения в Минобороны
4 февраля 2013, 23:20 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 4 февраля, произвел кадровые назначения в Министерстве обороны.
Глава государства подписал Указ «О начальнике Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации».
Макаров Сергей Афанасьевич указом президента назначен начальником Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.
Третьяк Андрей Витальевич освобожден от должности начальника Военной академии Генштаба ВС РФ.