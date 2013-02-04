Шойгу пообещал обеспечить офицеров жильем, а солдатам — душ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в понедельник в ходе еженедельного совещания в Центральном командном пункте Генштаб предложил с 1 января 2014 года сделать единовременные денежные выплаты основной формой обеспечения военных постоянным жильем. Министр обороны пообещал, что до конца года во всех частях появятся душевые.

Очереди на жилье остаются одной из самых актуальных проблем для российских военных. По мнению Шойгу единовременные денежные выплаты воееным на жилье позволят решить "квартирный вопрос".

Замминистра обороны Татьяна Шевцова, сказала, что в Минобороны подготовлены все необходимые документы для перехода на предоставление военным жилья через единые денежные выплаты. Она пояснила, что предоставление денег дает военнослужащим выбор — выбирать место нахождения жилья вне зависимости от того, имеется ли у Минобороны готовое жилье в данном субъекте, а также позволяет предоставить жилье в более сжатые сроки. Можно будет приобрести квартиру или построить дом.

Про душ. В середине января глава Спецстроя Григорий Нагинский уже заявлял, что его ведомство в этом году построит душевые кабины во всех казармах военных городков, а их порядка 500. Он напомнил, в российской армии система, когда "солдат всю неделю только умывается, а по субботам в баню ходят строем", будет отменена. По словам Нагинского, поставлена задача, чтобы солдаты могли жить, как дома — "вечером в душ сходили, легли спать".

Шойгу пообещал, что до конца 2013 года во всех российских воинских частях появятся душевые комнаты, их предстоит оборудовать порядка 50 тысяч.