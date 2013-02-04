Минобороны выплатит военным деньги вместо квартир

Минобороны в понедельник в ходе еженедельного селекторного совещания обсудило один из важнейших вопросов - обеспечение военных жильем. Министр обороны Сергей Шойгу назвал вопрос предоставления жилья военнослужащим "приоритетной задачей" текущего года.

С будущего года военные планируют отказаться от закупки, строительства и распределения квартир и вместо них хотят перечислять военнослужащим и отставникам определенные суммы. Замглавы ведомства Татьяна Шевцова напомнила, что за последние три года военнослужащим предоставлено более 105 тысяч квартир по договорам социального найма. В 2012 году военнослужащие заселили 50 тысяч квартир.

Минобороны теперь планирует выплачивать увольняемым военным денежные суммы, чтобы они сами могли выбирать как регион проживания, так и площадь или расположение приобретаемого жилья. Военнослужащие самоcтоятельно решат, купить готовую квартиру, или построить дом. Военнослужащие также получат возможность использовать свое повышенное денежное довольствие, материнский капитал, чтобы приобретать жилье большей площади.