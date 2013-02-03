Бразилия планирует производить у себя российские системы ПВО

Приобретение Бразилией систем ПВО у России должно включать налаживание производства в южноамериканской республике и передачу ей технологий. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Бразилии.

Начальник Генштаба вооруженных сил Бразилии генерал Жозе Карлус ди Нарди, который, как писали "АН" в январе посетил Россию во главе представительной делегации в составе военных и бизнесменов, заявил, что бразильские вооруженные силы заинтересованы в закупке у России трех батарей систем среднего радиуса действия "Панцирь-С1" и двух батарей переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", передает РИА Новости.