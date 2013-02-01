Минобороны РФ приостановило продажу своего имущества

В пятницу директор департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин сообщил журналистам, что военное ведомство приостановило продажу своего имущества до создания новой системы управления ведомственным имуществом.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Дмитрий Куракин сказал, что "у нас сейчас мораторий введен на реализацию (имущества), мы не проводим никаких торгов".

По его словам, в Минобороны РФ хотят сделать систему управления имуществом министерства обороны "настолько прозрачной, чтобы ни у кого не было сомнений в честности и эффективности с точки зрения управления теми процессами, которые сейчас происходят". Он также пояснил, что планируется создать такую систему экономической мотивации при проведении торгов, которая позволит взять продавцам на себя вопросы предпродажной подготовки имущества: учет, оформление, регистрацию, оценку и другие функции.

Главный акцент в этом вопросе - — это привлечение к торгам специализированных организаций. Он отметил, что "такие организации у нас есть, есть даже перечень, утвержденный правительством РФ, организаций, уполномоченных на продажу федерального имущества. Там 22 организации, в основном это инвестбанки".